Les Dragons Catalans au travail à 4 heures du matin dans l'usine Guasch

Perpignan, France

Les Dragons Catalans ont repris les entraînements cette semaine. En attendant le retour des internationaux français (la semaine prochaine), une bonne quinzaine de joueurs est sur le pont. Mais, dès le cinquième jour de reprise, les Dracs ont quitté le terrain. Ce vendredi matin à 4 heures, direction les usines Guasch ! Chez le patron, chez leur président Bernard Guasch.

L'opération a bien sûr pour but de créer une cohésion d'équipe mais aussi de montrer aux joueurs la vie des employés de chez Guasch et donc aussi de leurs supporters qui se lèvent tôt.

Les joueurs ont participé à la vie de l'entreprise l'espace de quelques heures, le tout avec le sourire et aussi pour le plus grand plaisir des employés. Les joueurs ont pu tout découvrir : de l’abattage, à la transformation , en passant par le commerce et la livraison. Des joueurs ont mêmes livré les bouchers en montagne et ailleurs.