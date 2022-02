St Helens-Dragons Catalans (28-8) : "On doit être plus intelligents"

Attention à ne pas déjà se mettre les arbitres à dos... Pour le début du championnat de Superleague, les Dragons Catalans s'inclinent nettement 28/8 ce jeudi soir à St Helens pour le remake de la finale perdue par les Dragons en octobre dernier.

Les Perpignanais ont encaissé six essais et reçu deux cartons (jaune pour Dudson et rouge pour Napa). "C'était un match très physique. Pendant 80 minutes, vous l'avez vu, on s'est rentrés dans la gueule !" confirme l'ailier Fouad Yaha. Les Anglais eux n'ont pas reçu le moindre carton.

Les Dragons ont-ils voulu trop en faire face à une équipe connue pour sa rudesse ? Pas Forcément selon l'entraineur-adjoint. "C'est une bonne leçon. Tu peux avoir beaucoup d'intentions et d'agressivité, il faut aussi savoir jouer et être plus intelligent" explique Thomas Bosc.