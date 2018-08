Perpignan, France

La place de la Victoire devrait encore se parer de ses plus belles couleurs sang et or : les Dragons catalans sont attendus au pied du Castillet, à partir de 18 heures ce lundi soir, pour présenter la Cup remportée samedi contre Warrington.

C'est le premier trophée de la toute jeune histoire du club, mais c'est aussi la toute première fois que la Cup quitte l'Angleterre. Les Dragons espèrent voir entre 8 et 10 000 personnes devant le podium pour admirer ce trophée centenaire.

La fête organisée 48 heures après le titre

"Dans l'idéal, nous aurions organisé cette fête dès le dimanche soir, mais il y a beaucoup de supporters, qui ont fait le déplacement jusqu'à Wembley, qui ne seraient pas rentrés à temps pour y participer, explique Yannick Rey, responsable de la communication des Dragons. On ne pouvait pas les priver de cette communion qui se prépare au Castillet".

Quelque 130 supporters sont en effet arrivés tard, dimanche soir, après un périple de plus de 40 heures en bus, jusqu'à Londres, pour assister à la finale de la Challenge Cup.

La fête continue à Gilbert Brutus

Les célébrations devraient durer un peu plus d'une heure au Castillet. Les Dragons invitent ensuite les supporters les plus vaillants à continuer la fête dans l'antre du stade Gilbert Brutus, avec la possibilité de rencontrer les joueurs et de se prendre en photo avec la Cup. Au programme : grillades et Bodéga. Aucune heure de fin n'a été communiquée par le club qui entend "célébrer comme il se doit ce moment unique dans la jeune Histoire des Dragons catalans".