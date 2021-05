Les droits des résidents d'Ehpad "gravement entravés" depuis la crise sanitaire

Le droit à une "vie privée et familiale" a été plus entravé au cours de la crise sanitaire pour les résidents d'Ehpad que pour le reste de la population, a dénoncé ce mardi la Défenseure des droits dans un rapport qui formule une soixantaine de recommandations pour garantir leur "liberté".

Ces six dernières années, 900 réclamations dénonçant les conditions et les modalités d'accompagnement médico-social des personnes âgées ont été adressées à cette autorité administrative indépendante, dont 80% mettaient en cause un Ehpad.

Des personnes âgées privées de leurs familles

"Ce que nous constatons, ce sont des atteintes aux droits fondamentaux, le droit de maintien des liens familiaux, le droit du respect de la dignité, le droit de la protection contre toute forme de maltraitance ou encore le droit d'aller et venir", a commenté, sur France Inter, Claire Hédon. Selon elle, la crise sanitaire a "exacerbé" un certain nombre de problèmes déjà existants. Les saisines et témoignages se sont en effet accrus ces derniers mois du fait de la pandémie liée au Covid-19.

"Ce sont des personnes âgées qui sont couchées excessivement tôt parce que c'est fait en fonction du rythme des employés et non pas en fonction de la personne, des personnes à qui on met des couches parce que c'est plus simple et qu'il n'y a personne pour les conduire aux toilettes, ce sont des personnes âgées qui n'ont pas le droit - depuis le début de la pandémie - de sortir, de voir leurs proches", a-t-elle poursuivi.

Un encadrement plus strict

"Les restrictions doivent faire l'objet d'un encadrement strict sur la base de l'égalité pour l'ensemble de la population", considère l'institution. Parmi les 64 recommandations du rapport figure la nomination systématique d'un "référent consentement", la fixation d'un "ratio minimal de personnels travaillant en Ehpad" établi à 0,8 effectif à temps plein (ETP) par résident, ou encore de veiller à ce que les décisions liées au renforcement des mesures sanitaires soient "proportionnées" et prises "pour une durée déterminée".

Claire Hédon qui salue toutefois l'engagement des professionnels de santé : "la grande majorité d'entre eux fait tout son possible pour que les résidents soient traités correctement".