Les drômois Axel Domont et Pierre Latour plus heureux que stressés avant leur premier Tour de France

Ce samedi c'est parti pour leur premier Tour de France, trois semaines à pédaler pour Axel Domont et Pierre Latour. Ils sont tous les deux coéquipiers de Romain Bardet chez AG2R. Ils commencent seulement à réaliser l'enjeu mais sans stress.

C'est le grand jour, ce samedi, pour les coureurs du Tour de France ! La grande boucle débute par un contre-la-montre à Düsseldorf en Allemagne et c'est une grande première pour les deux coureurs drômois Axel Domont et Pierre Latour. Tous les deux sont coéquipiers de Romain Bardet dans l'équipe AG2R.

Pour autant, Pierre Latour n'est pas stressé

Je suis content d'être là je profite. Mais vu le monde, tu sens que c'est la course qu'il ne faut pas rater de la saison ! Mais je pense que je vais pouvoir apprendre aux côtés de Romain Bardet et de l'équipe, qui a plus l'habitude. " Pierre Latour