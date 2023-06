Les drones autorisés à surveiller la manifestation du 6 juin à Toulouse

Les forces de sécurité pourront utiliser des drones ce mardi à Toulouse, journée nationale d’action contre la réforme des retraites. Une manifestation est prévue à 10 heures depuis le métro Saint-Cyprien, direction Jean-Jaurès, en passant par les boulevards. "Des troubles à l’ordre public sont survenus lors des dernières manifestations dans le cadre de la contestation de la réforme des retraites, notamment des dégradations de vitrines et de commerces, de nombreux feux de poubelles et de containers, la destruction de mobilier urbain" rappelle la préfecture dans un communique publié ce lundi.

Compte-tenu d'un risque jugé "sérieux" de troubles à l'ordre public et de "l'ampleur de la zone à sécuriser en raison de la longueur du parcours de la manifestation", Pierre-André Durand, le préfet de la région et de la Haute-Garonne autorise l'utilisation de drones de 10 heures à 17 heures. Cette utilisation est autorisée uniquement sur le parcours de la manifestation et ses abords, sur la commune de Toulouse, sur un espace défini par un rayon de 150 mètres à gauche, à droite et aux extrémités du parcours emprunté par le cortège, et autour des allées Jean Jaurès.

Le préfet ajoute que "des faits de violence à l’égard des forces de l’ordre ont provoqué des blessés" lors de précédentes manifestations. "Des groupes de black blocks se sont constitués et sont susceptibles de se retrouver au milieu du cortège" ce mardi, selon le représentant de l'État.

Vision grand angle

Grace aux drones, les forces de sécurité pourront "bénéficier d’une vision grand angle afin de pouvoir identifier et prévenir rapidement les risques de troubles à l’ordre public et d’atteintes à la sécurité des personnes et des biens, tout en limitant l’exposition des forces au sol" dit le communiqué.

Le 1er mai dernier, plusieurs préfectures avaient autorisé l’utilisation de drones par les forces de l'ordre afin de suivre les défilés, mais pas Toulouse. C'était le cas à Lyon, Bordeaux, Paris ou encore Le Havre et Tours. L'utilisation de ces drones ne fait pas l'unanimité et au moins quatre référés-libertés avaient été déposés. Les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre peuvent utiliser des drones ont récemment évolué avec un décret du 19 avril 2023. Leur usage a été validé par le juge administratif à l'occasion des manifestations à haut risque du 1er-Mai.