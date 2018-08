Après les interdictions de stades prononcées à l'encontre de certains Drouguis suite aux affrontements avec des tourangeaux en février dernier, l'association de supporters annonce suspendre ses activités pour une durée d'un an.

Orléans, France

C'est une conséquence des violents affrontements qui avaient eu lieu en centre-ville de Tours en février dernier, entre des supporters du FC Tours et des Drouguis, les supporters de l'US Orléans. Des interdictions de stade pour une durée d'un an ont été prononcées ou sont sur le point de l'être à l'encontre d'une quarantaine de fans orléanais.

Plus aucune activité à domicile et en déplacement

Ainsi privé de près de la moitié de ses adhérents les plus actifs, dont la totalité du bureau, l'association a décidé de suspendre ses activités au stade de la Source et en déplacement pour une durée d'un an a-t-on appris ce dimanche soir par un communiqué publié sur Facebook.

L'association précise néanmoins que les activités hors-stade se poursuivent (permanences tifos, actions caritatives, tournois...) et encourage tous les sympathisants à y prendre part, terminant le communiqué par : "Suspendus, mais pas abattus."