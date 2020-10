Les eaux de la Grotte de Thaïs à Saint-Nazaire-en-Royans vont-elles devenir vert fluo ?

L'installation d'une carrière de pierres à Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme) préoccupe une partie du village. Le dossier est en cours d'instruction par la préfecture de la Drôme. Et une étude est menée depuis ce mercredi pour savoir si il y a un risque de pollution des eaux souterraines.

C'est une des inquiétudes soulevées par les opposants au projet de carrière. Une première étude, basée sur l'observation du terrain, avait exclu tout risque de pollution des eaux par l'activité de la carrière de pierres. Mais comme le sous-sol présente beaucoup de failles, les autorités veulent s'en assurer par une expérience : du liquide fluo coloré jaune/vert a donc été injecté dans le sol au niveau de la future carrière, et les chercheurs vont voir s'il réapparaît plus loin, dans les eaux de la grotte de Thaïs ou d'autres nappes. Ils se laissent un mois pour voir.

La préfecture de la Drôme, elle, a jusqu'au 24 janvier pour dire si oui ou non elle autorise l'installation de cette carrière de pierres sur le Mont Vanille, à l'entrée de Saint-Nazaire-en-Royans. Elle a prolongé le délai le temps de faire cette étude complémentaire, d'analyser aussi d'autres résultats et puis parce que le confinement et l'épidémie de Covid-19 ont ralenti les instructions de dossiers.