Les eaux usées de ses voisins refluent dans son appartement : le calvaire d'une habitante de Mont-de-Marsan

La galère d'une locataire d'un HLM montois. Depuis samedi, Agnès Paterek, habitante de la résidence Hélène Boucher, près de la base aérienne de Mont-de-Marsan (Landes), vit au milieu des serpillères et des seaux. Son appartement est situé au rez-de-chaussée. Dès que ses voisins des étages supérieurs utilisent leur salle de bain, leurs eaux usées refluent dans sa baignoire et son bidet, et inondent une bonne partie de l'appartement. En cause : une canalisation bouchée et des tuyaux cassés à l'extérieur de l'immeuble.

Obligée d'écoper en permanence pour éviter l'inondation

Le bailleur social, CDC Habitat, a été prévenu dès samedi. Une entreprise d'assainissement est intervenu dès mardi, mais ça s'annonce plus compliqué que prévu : "L'entreprise a constaté que le regard extérieur était bouché, mais ils n'ont pas pu réparer, ni déboucher, car ils se sont rendus compte que les tuyaux étaient cassés", raconte la locataire. "Et depuis mardi, rien, aucune nouvelle. CDC Habitat m'a juste indiqué que des réparations provisoires allaient être effectuées, mais sans donner aucun délai."

Alors en attendant, depuis six jours, Agnès Paterek est obligée d'écoper, avec des seaux, un mélange d'eau savonneuse, de terre et de gravats, qui remonte dans son bidet et sa baignoire, afin d'éviter l'inondation. Et ce, à toute heure du jour, comme de la nuit. "ça commence dès 5h du matin, quand les voisins se lèvent et prennent leur douche, ça peut aller jusqu'à 23h, voire plus".

A bout de nerfs

Elle n'en peut plus : "Je dors très très mal, je me réveille en permanence dans la nuit, je guette les "glou-glou", les bruits qui indiquent que l'eau arrive. Je ne suis pas sereine, je suis sur le qui-vive en permanence. Je n'ose même plus sortir de chez moi, m'absenter, de peur de retrouver l'appartement inondé à mon retour ! Je suis à bout de nerfs", témoigne Agnès Paterek, des sanglots dans la voix.

Une situation d'autant plus invivable qu'Agnès ne peut pas non plus utiliser sa propre salle de bain, puisque l'eau ne s'écoule pas. Elle est obligée, chaque jour, d'aller se doucher chez sa mère, qui heureusement habite tout près.

Dans un échange de SMS que nous avons pu consulter, le bailleur social, CDC Habitat, a assuré à sa locataire que des réparations provisoires allaient être effectuées, que les intervenants étaient prévenus, mais sans donner aucun délai, ni davantage de précisions.

Nous avons également tenté de contacter par nos soins CDC Habitat, qui n'a pas répondu à nos sollicitations.