Les éboueurs reprennent le travail dans la métropole rennaise, mais ne ramassent pas les déchets par terre

On va commencer à y voir un peu plus clair dans la rue, dans la métropole rennaise. Les poubelles accumulées depuis trois semaines et la grève des éboueurs, sont à nouveau ramassées depuis le 4 avril. Il va tout de même falloir au moins trois semaines avant un retour à la normale explique Laurent Hamon, le vice président délégué aux déchets et à l'économie circulaire à Rennes Métropole, invité de France Bleu Armorique, ce jeudi 6 avril.

France Bleu Armorique : Dans la métropole rennaise, on collecte chaque jour 450 tonnes de déchets, soit l'équivalent d'un kilo par habitant, après trois semaines de blocage 7 000 tonnes de déchets sont sur les trottoirs. C'est un travail colossal qui attend les rippers ?

Laurent Hamon : c'est un travail qui va être important et qu'il va falloir absorber petit à petit. On demande encore de la patience aux habitants puisqu'il va nous falloir quasiment trois, quatre semaines avant de résorber la totalité de ces tonnes de déchets.

Vous allez trouver des personnels supplémentaires pour effectuer tout ce travail ?

En fait, s'il faut des personnels supplémentaires, il faut des moyens techniques supplémentaires. Donc on va garder les moyens que nous avons. Aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine de camions et déjà 150 personnes qui travaillent au quotidien pour collecter les déchets. Ce qu'on demande aux habitants, c'est de remplir au fur et à mesure leurs poubelles à chaque fois que le camion passe. On a choisi la solution de ne pas collecter ce qui est au sol. Il faudra remettre dans le bac à chaque fois que le camion va passer.

Il y a eu tout de même du ramassage pendant les trois semaines de blocage ?

Il y a eu un peu de ramassage, principalement réalisé par les agents de nos communes, ceux qui ont en charge la propreté, ce qui me permet de les remercier très sincèrement pour le travail qui a été, qui a été fait. Je sais que ça a été compliqué et on avait quelques moyens disponibles, très peu de camions, mais on en a eu quelques uns, ce qui fait qu'on a pu faire tout ce qui était points sensibles comme les crèches, ou encore les écoles, les Ehpad. On a essayé d'enlever le plus gros pour des questions notamment de sécurité et de salubrité.

Pendant toute cette période, beaucoup ont fait preuve de civisme en gardant les poubelles à la maison. Vous avez eu des mécontents aussi ?

La grande majorité des habitants ont été très compréhensifs concernant le mouvement social qui est en cours dans le pays. Et on a eu quelques mécontentements, mais on ne peut pas dire que ça a été vraiment très fort. On a eu, on a reçu plusieurs appels téléphoniques. On a l'activité de notre standard qui a été multiplié par quatre. Mais on ne peut pas dire que la population était dans une totale insatisfaction. Par contre, c'est vrai que ça gêne les habitants.