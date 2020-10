Les éboueurs Urbaser du secteur Loire Forez en grève illimitée depuis mercredi

Les éboueurs et chauffeurs Urbaser du site de Montbrison sont en grève illimitée depuis mercredi 7 octobre. Ils demandent la tenue d'élections professionnelles pour avoir des représentants syndicaux et une revalorisation de leurs salaires.

Depuis mercredi 7 octobre, le service de ramassage des déchets dans plusieurs communes de Loire Forez Agglomération est très perturbé notamment sur les communes de Boën-sur-Lignon, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Just-en-Bas ou encore Chambles. La raison : un mouvement de grève illimitée lancée par les éboueurs et les chauffeurs d'Urbaser Environnement en charge de la collecte des déchets pour l'agglomération.

22 sur 27 des collecteurs tiennent le piquet de grève sur le site de Montbrison depuis mercredi. Parmi eux, Mickaël Leberge, salarié d'Urbaser Environnement à Montbrison et syndiqué CGT. Il fait part de plusieurs revendications à commencer par des élections professionnelles qui n'ont pas eu lieu depuis le changement de prestataire il y a un an et demie de Veolia à Urbaser.

"Le problème c'est que si l'on a pas de représentants syndicaux sur le site, on est obligé de faire appel à des représentants extérieurs et nous on ne peut pas discuter des revalorisations de salaires. On demande 3% d'augmentation de salaire donc sur un salaire de chauffeur basé à 1500 €, avec 3% on va peut-être y gagner 40 à 45 €. On est là pour revendiquer des choses qui nous tiennent à cœur et c'est vrai que l'on est embêté pour les riverains. C'est pas contre eux mais on est obligé à un moment de faire un pas de force pour être entendus. On ne lâchera rien : ça pourra durer un mois, deux mois... tant qu'on arrivera pas à trouver un accord avec eux, on restera sur le terrain !"

Et pour faire face à ce mouvement de grève, des agents de l'entreprise venant d'autres villes et régions de France ont été appelés en renfort par la direction pour assurer un minimum de continuité de service aux usagers. Une décision qui indigne le salarié d'Urbaser Environnement, Mickaël Leberge.

"La direction essaie de casser le mouvement de grève en faisant croire aux usagers que le service est maintenu avec du personnel extérieur qui vient de Montpellier, de Marseille, de Marmande... Ils essaient d'assurer un minimum le maintien du service pour nous casser le mouvement et pour derrière ne pas rentrer en négociations. En faisant ça, ils nous prouvent qu'ils n'ont pas besoin de nous. On leur paie l'hôtel, des voitures de fonction et en fait l'argent que la direction ne nous donne pas en grève, elle la redistribue à ce personnel qui est sur site. C'est de l'argent que la direction aurait pu nous redistribuer au lieu de le donner. On est complètement écœurés parce ce n'est pas comme ça qu'on avancera !

Des négociations entre la direction et les salariés pourraient s’ouvrir au début de semaine prochaine.