Les écarts de salaires entre les femmes et les hommes sont de 20% dans la fonction publique à la Fac de Tours

A l'occasion de la 45e journée internationale de lutte pour les droits des femmes ce mardi 8 mars 2022, le Planning Familial 37 et divers partenaires comme la Délégation aux Droits des Femmes et à l'Egalité, la ville de Tours et l'Université organisent une action sur l'esplanade de la faculté des Tanneurs. Le bus des droits de l’association "ICART sur les chemins de l'égalité" va s'y arrêter de 10h à 17h avec stand d'informations du Planning familial.

Si l'écart de salaire est encore d'environ 10% à la ville de Tours entre les femmes et les hommes, à l’Université de Tours c'est pire, il est de 20% selon le Rapport Social Unique de 2020 de l'Université. Rapporté à une journée de travail standard, c’est comme si les femmes cessaient d’être payées à 15h40. C'est la raison pour laquelle à 15h40, on s'arrêtera de travailler à la Fac des Tanneurs de façon symbolique. Florence Alazard est la vice-présidente de l'Université en charge du handicap et de la lutte contre les discriminations : "Même si on part du principe que dans la fonction publique il y a un avancement de la carrière qui est favorisé par des grilles indiciaires, en réalité on observe des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes qui restent très importants, de l'ordre de 20%, cela est dû à des temps partiels qui ne sont pas toujours choisis et à la sous-représentation des femmes dans les grades des échelons les plus élevés à la spécialisation des métiers etc...et du côté des étudiantes, ce que l'on voit c'est quelques difficultés dans des filières où la mixité est compliquée à mettre en œuvre car il y a encore des stéréotypes très forts ce qui fait que les filles ont des soucis parfois à s'orienter dans certaines filières comme dans l'informatique où celles d'ingénieur".

Huit femmes mises à l'honneur par la Préfète

Leurs réussites, leurs espoirs, leur projet et leurs difficultés notamment dans des métiers dédiés plutôt aux hommes, le parcours professionnel de huit jeunes femmes d'Indre-et-Loire a été mis à l'honneur par la Préfète ainsi que par la déléguée départementale aux droits des femmes. Un exemple avec comme Emilie Chignaguet, 20 ans, en dernière année de BTS de mécanique auto au campus des métiers de Joué-lès-Tours. Elle a voulu faire le même métier que son père et son grand père. Un métier pas très bien vu pour une femme lors de son parcours scolaire explique t-elle : "Quand j'étais plus jeune mes enseignants m'on dissuadé, on m'a dit ce n'est pas un métier fait pour toi, fait pour une femme. On m'a souvent pris pour une femme de ménage quand on a voulu m'embaucher, on m'a souvent dénigré, bref les clichés d'hommes tout simplement. A final j'ai été au plus loin, je leur ai prouvé que non, il n'y a pas que les hommes pour faire ce métier et que tout le monde pouvait y accéder en fait".

Le but de Emilie est d'ouvrir son propre garage plus tard. Son idée est d'ici la fin de ses études dans quelques mois, de trouver une place comme salariée dans un garage et suivre des formations sur la gestion afin de monter sa propre affaire.