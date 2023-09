Les échanges de maisons cet été ont progressé de 30% en région Sud-PACA

Le principe est simple. Vous laissez votre maison à des étrangers-vacanciers et vous, vous allez vivre chez eux le temps des vacances. Voilà le principe de l'échange de maisons. Le système n'est pas nouveau. Il est pratiqué par de nombreuses familles depuis longtemps et leur permet de faire de substantielles économies durant les périodes de voyages. Imaginez, vous ne payez pas de locations, seulement le trajet. En cette période d'inflation, l'échange de maison a le vent en poupe. L'un des sites internet le plus connu, HomeExange, publie alors son baromètre pour cet été. En région Sud-PACA, les échanges ont progressé de 30%. En tout il y a eu presque 5000 échanges. Le site précise également que ce sont des français en majorité qui sont venus et que les sudistes, qui ont échangé, sont eux aussi restés en France. Preuve que là aussi, les échanges franco-français ont la côte. Un classement met la Bretagne en tête des destinations d'échanges, suivi de l'Auvergne-Rhône-Alpes puis de la région Sud-PACA.

