"Les éclairs sont 100% maison" Boris Kéchida, le directeur d'Auchan Nord du Mans

VIDEO : matinée spéciale chez Auchan Nord du Mans sur France Bleu Maine ce mercredi. Boris Kéchida le directeur de l'hypermarché nous parle du fait maison, et des évolutions de consommation.

Boris Kéchida, le directeur d'Auchan Nord au Mans est arrivé en octobre 2015. Etat des lieux de l'hypermarché le plus gros de la Sarthe.

Le fait maison en hypermarché

Interrogé sur les conséquences de la crise agricole dans l'hypermarché et sur l'importance des produits français, Boris Kéchida, le directeur de l'hypermarché répond : "aujourd'hui, il y a plus de produits français dans les rayons, c'est une velléité de l'hypermarché, de ce qui avait été annoncé à la FDSEA à mon arrivée. On travaille aujourd'hui avec une cinquantaine de fournisseurs locaux. Dans l'hypermarché, tout est fait maison on en est fier. On a la chance d'avoir une vingtaine de boulangers qui ont plus de trente ans d'expérience pour certains et on a la chance de produire 100% maison chez nous. Par exemple, l'éclair, les différentes tartes, la pâte à choux, la crème pâtissière, et le nappage, tout est fait maison".

L'hypermarché devient un lieu de vie

Depuis son arrivée, à la tête de l'hypermarché, Boris Kéchida a procédé à plusieurs aménagements du site, pour lui "l'hypermarché est un lieu de vie, on peut se promener et faire ses courses. Il y a eu une vraie réflexion sur la famille qui peut venir seulement se balader. Après, nous, on propose 86.000 références, donc on peut consommer et passer du bon temps. Le drive se développe avec 200 coffres en moyenne chaque jour; pour l'hypermarché, c'est 7.000 clients par jour en moyenne, on monte à 23.000 les samedis avec la galerie marchande. La plus grosse journée, c'est le premier samedi des soldes avec 32.000 personnes sur l'hyper et la galerie et rien que pour l'hyper, c'est le 23 décembre où l'on réalise le plus de passages. L'année 2016 a été une bonne année pour l'hypermarché et 2017 est un peu plus calme. L'hypermarché du Mans est 40ème au niveau national".