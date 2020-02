Les Écluses de Fonséranes à Béziers, un exemple à suivre

Les neuf Écluses de Fonséranes, sont considérées à Béziers comme l’un des meilleurs exemples de valorisation réussie d’une voie d’eau en milieu rural ou urbain à l’échelle européenne. Le site le plus visité du canal du Midi entre Toulouse et Sète a été distingué aux Rencontres du tourisme fluvial.

Le site des neuf Écluses de Fonséranes a été choisi comme exemple européen lors des dernières Rencontres nationales du tourisme fluvial qui se sont tenues à Auxerre les 5 et 6 février 2020. La Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, a été invitée à présenter la nouvelle allure du site des neuf Écluses de Fonseranes devant plus de 250 élus et professionnels.

Le site le plus visité du canal du Midi entre Toulouse et Sète, est considéré comme l’un des meilleurs exemples de valorisation réussie d’une voie d’eau en milieu rural ou urbain à l’échelle européenne.

Les neuf Écluses de Fonséranes officiellement classées Grand site d'Occitanie

Dans un communiqué, l'Agglomération de Béziers rappelle qu'elle a investi avec ses partenaires plus de 13 millions d'euros pour sa rénovation.

Le cadre exceptionnel, situé sur la partie Ouest de l’entrée de la ville de Béziers, accueille plus de 400.000 visiteurs par an. Le site des neuf écluses de Fonséranes est le troisième site touristique le plus visité dans la région, après le Pont du Gard et la cité de Carcassonne. En décembre 2019, les neuf Écluses de Fonséranes ont officiellement été classées Grand site d'Occitanie.

"Ce partenariat va permettre de réaliser des actions d'amélioration conséquentes pour notre territoire Biterrois, confiait à l'époque le président de l'Agglo Frédéric Lacas. Nous allons aussi bénéficier, grâce aux campagnes de promotion menées notamment par le conseil régional, d'une notoriété internationale encore plus forte."

Par cette appellation, l’institution a décidé de mettre en avant l’œuvre de Paul Riquet, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, comme l’une des têtes d’affiche de sa politique touristique.

L’ouvrage d’art le plus colossal sur le tracé du canal du Midi

Le site de Fonséranes qui s'étend sur 12 hectares se trouve sur le parcours du canal du Midi qui relie l'Atlantique à la Méditerranée, Fonséranes est la réalisation la plus compliquée de l'ouvrage avec ses neuf écluses, ses huit bassins et un dénivelé de 21,5 mètres sur 300 mètres de long.

Il s'agit d'une prouesse technique signée au XVIIe siècle par Pierre-Paul Riquet, qui voulait absolument que "son" canal passe par sa ville natale. Depuis le haut du site, les neuf Écluses de Fonséranes imposent un chapelet de portes de fer.

