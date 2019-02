Les écobuages ont un impact sur la santé selon le collectif basque Halte aux feux

Pays Basque, France

500 hectares ont brûlé en tout dans les Pyrénées ce week-end, principalement entre Sare et Baigorry. Pour Etienne Arotçarena, qui fait partie du collectif Su Aski - Halte aux Feux ces feux volontaires, ou feux pastorals, ont une conséquence sur la santé publique. "Les populations de Baigorri et de Saint-Jean-Pied-de-Port en sont témoins. Ces derniers jours, les cendres ne cessent de tomber du ciel, on est vraiment dans la fumée. Depuis vendredi, ça n’arrête pas" raconte l’habitant de la vallée.

Le collectif demande que le Préfet des Pyrénées-Atlantiques "démontre sa capacité à faire respecter son arrêté d'interdiction du feu de dimanche, par des poursuites adéquates contre les auteurs (...) jouissant d'une omerta scandaleuse".

Les sols aussi victimes

En 2012, un rapport de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) alertait déjà sur les risques pour l’homme. Par exemple les troubles liés au voisinage (odeurs, fumées). Dans ce dossier, deux arguments majeurs sont développés : l’augmentation de la pollution atmosphérique, car l’écobuage est une source importante d’émission de substances polluantes dont des gaz et des particules ; et très logiquement l’impact sanitaire qui en découle avec cette donnée édifiante : la perte moyenne d’espérance de vie liée à la pollution particulaire est d’environ 8 mois par personne en France actuellement. Et cela peut-être même pire, lorsque ce brûlage est associé avec des déchets (plastiques, bois traités,papiers souillés, carburant).

Pourtant, particulièrement dans notre région, le débroussaillage est indispensable. Sauf que pour le membre du collectif Su Aski - Halte aux feux, "les méthodes d’écobuage actuel provoquent une érosion beaucoup plus importante des sols qu’autrefrois, car plus étendus. Le terre est fatiguée et elle finit par ne plus remplir son travail de rétention d’eau autant qu’elle devrait le faire", explique Etienne Arotçarena. 20 % du territoire hexagonal serait impacté par ce phénomène sur les sols, particulièrement le piémont pyrénéen.