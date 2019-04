Les écoles cyclistes de Vaucluse appliquent déjà le programme "savoir rouler à vélo"

Le Thor, France

Le gouvernement lance un programme pour "savoir rouler à vélo". A l'école ou dans les clubs cyclistes, les enfants de 6 à 11 ans devront suivre une formation de dix heures pour savoir pédaler, circuler et rouler à vélo en autonomie sur la voie publique.

En Vaucluse, trois clubs cyclistes proposent déjà une école du vélo à 150 enfants à Bollène, Montfavet ou au club du Thor-Chateauneuf de Gadagne.

Première chose à apprendre : savoir s'arrêter

Avant de jouer du dérailleur pour une sortie cycliste d'une quarantaine de kilomètres, Gladys 15 ans, se souvient des leçons de l'école du vélo du Thor Chateauneuf de Gadagne : "j'aurais pas su prendre un rond point sans l'école de cyclisme. J'ai appris à développer ses sens pour savoir ce qu'il y a devant, derrière et quand on nous double".

Avant d'enfiler le maillot jaune du club, Gabin, 13 ans, est lui aussi aussi passé par l'école de cyclisme : "j'ai appris à manier mon vélo, à connaitre la route, les panneaux. On fait attention à tous les risques sur la route". C'est justement le but du gouvernement avec ce plan Savoir Rouler A Vélo.

Edwige Plauche éduque les jeunes cyclistes au club du Thor-Chateauneuf de Gadagne : "quand ils sont tout petit, la première chose, c'est manier le vélo et savoir s'arrêter. On fait des courses de lenteur pour maîtriser son vélo. On ne peut pas mettre un enfant sur la route s'il n'a pas appris à freiner" Ce sont les deux premières phases du programme du gouvernement Edwige Plauche aussi anticipé la phase 3 : pédaler sur la route. Elle explique que "même avec les touts petits, quand ils ont 5 ans, on va en ville entre les voitures. Les parents sont contents. Souvent ils nous laissent leurs enfants un an ou deux pour qu'ils puissent aller ensuite sur la route avec eux".

Gladys, jeune cycliste "j'aurais pas su prendre un rond point sans l'école de cyclisme" Copier

notre ambition, c'est d'aller au collège en vélo en sécurité". Frédéric Plauche, vice président FFC 84

Le vice président de la fédération cycliste de Vaucluse en charge des école de cyclisme apprécie le programme du gouvernement mais Frédéric Plauche demande aussi aux automobilistes et aux pouvoirs publics de respecter le code de la route et les cyclistes : "notre ambition, c'est pas d'être champion du monde mais d'aller au collège en sécurité, de ne pas se faire écraser dans la circulation, avoir le réflexe pour changer les vitesses et freiner".

Frédéric Plauche lance aussi un appel au pouvoirs publics : "il faut aussi mettre le paquet sur l'entretien des routes car elles sont dans un état lamentable: ça fait partie de la sécurité car des gamins ont peur d'aller à l'école en vélo car les routes sont défoncées".