Les écoles de la Communauté de Communes du Pays de Sommières dotées de capteurs de CO2

Pour mesurer la qualité de l'air, l'ensemble des écoles publiques de la Communauté de communes du Pays de Sommières va être doté de capteurs de CO2. 47 exemplaires sont en cours de déploiement. Chaque école sera équipée dans un premier temps de capteurs en fonction du nombre de classes et de sites périscolaires. Ces capteurs seront utilisés en mode "nomade". Cette dotation pourra être complétée ultérieurement si les mesures d'aération et de ventilation mises en œuvre s'avèrent insuffisantes. Les équipes enseignantes, les élèves et le personnel communautaire seront également sensibilisés.

Montant total pour la Communauté de communes : 8.313 euros (hors aides).