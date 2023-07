Les écoles de la ville de Caen en chantier cet été

Une course contre la montre est lancée dans 14 écoles maternelles et primaires de la ville de Caen. Les entreprises de bâtiments publics ont pris le relais des élèves et de leurs enseignants et ont jusqu'au 4 septembre, pas un jour de plus, pour terminer les travaux de rénovation ou d'entretien réalisés cet été dans ces établissements.

Des écoles caennaises vieillissantes, datant pour la plupart du début des années 60

La majorité des écoles de la ville ont été construites au début des années 60. A cette époque Caen compte "près de 10 000 élèves dans les écoles publiques, ils ne sont plus que 6000 aujourd'hui" détaille l'adjointe au maire en charge de l'éducation et de la petite enfance, Amandine François-Goguillon. Si les écoles ont donc de la place, elles vieillissent et "en pleine crise pétrolière, les enjeux énergétiques n'étaient pas non plus les mêmes" reprend le chargé du patrimoine de la ville, Nicolas Tabu.

Les menuiseries et les toitures changées en priorité

La priorité, dans la plupart des écoles, est aujourd'hui de remplacer les menuiseries et les toitures. L'objectif est double insiste Amandine François-Goguillon : "il s'agit d'améliorer le confort dans ces établissements et de faire aussi des économies d'énergies, gaz ou électricité".

C'est le cas par exemple à l'école Louis Le Châtelier dans le quartier de la Grâce de Dieu. Le chantier est colossal : 1300 m2 de toitures sont remplacées.

La toiture de l'école Le Châtelier dans le quartier de la Grâce de Dieu est remplacée pour améliorer l'isolation thermique des classes © Radio France - Elodie Touchais

Des travaux qui ne sont pas un luxe à en croire le chef de chantier. Davy Louise de l'entreprise L.Renault a constaté plusieurs infiltrations qui auraient très vite posées problème, "d'ici deux ou trois ans". Pour éviter les mauvaises surprises les bacs sont donc déposés, remplacés et une nouvelle isolation posée.

Les travaux d'isolations visent à gagner en confort et à réduire aussi les factures énergétiques des établissements scolaires. © Radio France - Elodie Touchais

D'autres travaux sont aussi menés dans les écoles : installation de grilles de sécurité, peintures, meilleure accessibilité ou réfection des sanitaires par exemple.

L'enveloppe consacrée par la ville de Caen à ses travaux s'élèvent à plus de 1.1 million d'euros.