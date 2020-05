Les écoles de Montélimar rouvriront le jeudi 14 mai

Retour à l'école jeudi 14 mai pour les élèves en maternelles et en élémentaires.

Le maire de Montélimar Franck Reynier annonce ce jeudi sur le compte facebook de la mairie qu'il a décidé de rouvrir les écoles de la commune à partir du jeudi 14 mai, comme à Valence.

Au cours de toute cette semaine, et en lien direct avec l’Inspectrice de l'Education Nationale, nous avons organisé la mise en place d'un dispositif le plus sécurisé possible. Aussi, afin que les écoles de Montélimar puissent ouvrir dans de bonnes conditions, en respectant particulièrement le protocole sanitaire diffusé par le Ministère de l’Education nationale, il a été décidé que le retour en classe des élèves se fera le jeudi 14 mai pour toutes les écoles de Montélimar explique Franck Reynier le maire de Montélimar.