Dans la Loire, à Roanne, le maire a inauguré une école quasi toute neuve, ce samedi 1er septembre 2018. Il s'agit plus exactement de l'école Clermont (maternelle et élémentaire) qui a été rénovée et modernisée. Le coût des travaux s'élève à 700 000€.

Roanne, France

C'est une inauguration d'école in extremis qui s'est tenue ce samedi 1er septembre 2018, à Roanne, juste avant la rentrée scolaire. Le maire de Roanne, Yves Nicolin a présenté et visité les bâtiments de l'école Clermont (maternelle et élémentaire). Ils ont été construits en 1870 mais ils ont été rénovés pendant ces douze derniers mois.

Tout a été rénové et modernisé, à l'intérieur et à l'extérieur, et les travaux ont coûté 700 000€. Des dizaines de familles étaient là pour l'inauguration avec le maire de Roanne et l'inspecteur d'académie, Jean-Pierre Batailler. Yves Nicolin souligne que l'école est désormais équipée "de la fibre, de tableaux numériques, d'équipements neufs et donc au goût du jour".

Aurélie, mère d'élève et enseignante dans une école du quartier, est venue à l'inauguration, elle considère que la rénovation est réussie : "On voulait que dans cette école on voit le côté ancien. Ils ont gardé les carreaux, les vieux lavabos, le parquet. C'est une école qui a beaucoup de cachet !"