Les écoles rurales du Nord ont désormais leur charte

Dans le Nord, 1 élève sur 4 habite en milieu rural. Leur scolarisation est un défi pour le département au même titre que l'éducation prioritaire dans certaines villes. On compte 241 communes rurales dans le Nord, selon l'éducation nationale.

Ces communes sont surtout situées dans les bassins de Cambrai et de Sambre-Avesnois. Hier, les représentants de l'éducation nationale dans le département, de l'association des maires du Nord et le conseil départemental ont signé une charte de l'école en milieu rural. Objectif : permettre à ces territoires plus fragiles d'accéder à un meilleur enseignement. Elle prévoit de mobiliser dix maîtres formateurs pour accompagner les enseignants à mieux travailler en zone rurale d'ici 2018, pour éviter les "turn-over".

Les élus, le rectorat et l'inspection académique ont travaillé pendant 18 mois sur ce texte. Trois zones sont concernées : les arrondissements de Cambrai, d'Avesnes sur Helpe et de Dunkerque.

Des zones plus fragiles

Dans les zones rurales du Nord, on constate que les élèves ont de meilleurs résultats scolaires mais aussi..."moins d'ambition", selon le préambule de cette charte. Ils sont moins nombreux à accéder au bac que les jeunes des villes. Par exemple, 40% des quinze ans et plus et qui vivent en milieu rural n'ont aucun diplôme. C'est trois points de plus qu'au niveau régional. Ceux qui terminent leurs études supérieures aussi sont plus rares, 17% contre 21% dans tout le Nord Pas de Calais.

Aujourd'hui l'une des principales menaces qui pèse sur les toutes petites communes, c'est la fermetures de classes quand elles ne peuvent plus financer des structures aux effectifs trop bas. Les élèves sont donc parfois redéployés dans d'autres villes que la leur, c'est ce qu'on appelle les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI). 66 communes sont concernées par ce dispositif.

L'an dernier 17 classes menacées de fermetures dans le Nord ont été "sauvées", selon l'inspection académique. Et la direction académique du Nord a récemment annoncé la fermeture de 107 classes pour 115 ouvertures, ce qui fait donc 8 classes supplémentaires pour la rentrée 2017.