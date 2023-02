Les écologistes de Rennes dénoncent l'installation d'un cirque sur glace à la Prévalaye

Une trentaine d'artistes patineurs se produisent sur cette patinoire installée sous chapiteau à la Prévalaye, jusqu'au 26 février. C'est la première fois que ce spectacle sur glace de Médrano fait étape à Rennes. C'est un spectacle, sans animaux, qui mélange acrobaties et patinage. Mais cette production n'est pas du tout du goût des écologistes de la ville de Rennes.

"C'est en totale contradiction avec les efforts demandés à tous pour réduire les consommations énergétiques. Nous avons baissé le chauffage dans les écoles, les Ehpad, les piscines. On a demandé à la patinoire du Blizz d'être fermée pendant quatre mois. Et on laisse un spectacle de ce type se produire", dénonce Matthieu Theurrier, co-président du groupe des élus écologistes de Rennes.

Un groupe électrogène pour refroidir la patinoire

Les responsables du cirque Médrano sont très surpris par "cette polémique". Ils assurent que c'est la première fois depuis le début de leur tournée en France que le spectacle est ainsi sous le feu de la critique. "On est totalement autonome en électricité avec un groupe électrogène et une pompe à chaleur qui consomme peu. La nuit, comme il fait froid, la machine est éteinte", assure Kévin Auribault, du cirque Medrano. La patinoire fait 117 m². Pour la refroidir, il faut "une consommation maximale de 2 kW/m2, soit 35 centimes par jour", assure le responsable.

"Un groupe électrogène pour produire de la glace !", s'insurge l'élu écologiste, "alors qu'on demande aux automobilistes de ralentir pour cause de pollution atmosphérique dans les prochains jours". Malgré ces critiques, le cirque Médrano avec son spectacle sur glace est déjà complet pour certaines représentations. "15.000 places sont déjà réservées. Nous jouons trois spectacles par jour", indique le représentant du cirque.