Les églises bretonnes s'adaptent pour rouvrir

"On espère _des messes en public la semaine prochaine_!", annonce Laurent Dognin, évêque de Quimper et Léon, alors que le Conseil d'Etat ordonne au gouvernement de lever l'interdiction de réunion dans les lieux de culte. "Il est important qu'on puisse se réunir pour célébrer. Notamment la Pentecôte, c'est l'objectif".

Mais avec respect des mesures barrières : "Il faut tous qu'on contribue à l'effort commun. Il y aura un banc sur deux et _une place sur deux ou sur trois "neutralisée"_. On n'utilisera pas les carnets de chants, les bénitiers ont été vidés, je pense qu'on est capable d'organiser tout cela." Et pour la communion ? "Normalement l'eucharistie, c'est dans la main (dans la bouche, ce ne sera plus le cas). Des distributions avec des pinces, ce n'est pas forcément une solution. On se nettoie les mains donc on est capable de faire attention."

Pendant le confinement, les prêtres ont continué à accompagner les malades : "Le sacrement des malades était possible dans certains hôpitaux. Les aumôniers étaient équipés et chez nous cela a été possible. Certains n'y sont pas allés pour des raisons de santé car ils sont eux-mêmes fragiles."