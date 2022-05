Des visites de contrôle dans les Ehpad Bridge du Loiret

Plusieurs Agences régionales de santé ont reçu des signalements, dont celle du Centre-Val de Loire. Les deux Ehpad Bridge concernés sont dans le Loiret, à Lorcy et Bonny-sur-Loire où des signalements sont remontés aux autorités sanitaires. Ils ont reçu une visite de contrôle la semaine dernière.

Enquête au cœur des Ehpad Bridge : des résidents livrés à eux-mêmes, des aides-soignants en sous-effectifs et des familles qui souffrent.

Après les Ehpad du groupe Orpéa, ceux de Bridge sont dans le viseur des ARS. Plusieurs Agences régionales de santé ont reçu des signalements, dont celle du Centre-Val de Loire. L'ARS Centre-Val de Loire a confirmé avoir reçu entre février et mars 2022 plusieurs signalements de famille de résidents. Ces derniers alertaient sur des dysfonctionnements dus à un manque de personnel.

Les deux EHPAD Bridge du Loiret concernés

Cela concerne les deux Ehpad Bridge dans le Loiret, à Lorcy (près de Montargis) et Bonny-sur-Loire (au sud-est du Loiret). Et on l'a appris, il y a quelques jours, ces deux établissements viennent de faire l'objet d'une inspection des autorités sanitaires.

En fin de semaine dernière, l'Agence régionale de santé, accompagnée par les services du Département du Loiret ont mené des visites de contrôles dans les Ehpad de Lorcy et Bonny-sur-Loire. Cela fait suite aux signalements qui visaient ces deux établissements.

Des problèmes de gestion

Des familles se sont plaintes d'une mauvaise prise en charge des résidents. D'autre part, selon nos informations, il y a aussi des problèmes de gestion. À l'Ehpad de Bonny-sur-Loire précisément, il n'y a plus de directeur depuis quelques semaines.

La situation semble tendue en interne. Toujours à Bonny-sur-Loire, les cuisiniers manqueraient de moyens pour travailler et financeraient parfois, eux-mêmes les achats de produits pour servir des repas aux résidents.

Rapport de l'ARS

À ce stade, rien n'a filtré des visites de contrôle menaient par les autorités sanitaires. Le groupe Bridge a quelques jours pour répondre aux éventuels griefs.

Sollicitée, la direction du groupe Bridge affirme quelle va mener des enquêtes en interne.