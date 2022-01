Les Ehpad Orpea dénoncés dans un livre : les interrogations à Toulouse

Alors que le livre d'un journaliste indépendant sur le groupe leader des maisons de retraite en France fait réagir le gouvernement et la Bourse, il suscite aussi des questions de la part des familles de résidents et des associations. Sans généraliser mais sans se voiler la face non plus.

C'est un livre-choc qui ébranle le leader européen de la prise en charge de la dépendance au point de faire dégringoler son action à la Bourse lundi soir. Le groupe français Orpea est mis en cause par le livre Les Fossoyeurs qui parait ce 26 janvier, et dont des extraits sont parus dans le Monde dès lundi midi. Le journaliste indépendant Victor Castanet décrit, notamment dans un Ehpad de Neuilly, des pensionnaires abandonnés dans leurs excréments, rationnés, laissés sans soin. Le tout pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Il décrit aussi une forme de fraude sur l'argent public reçu.

Un groupe peu implanté dans l'ex Midi-Pyrénées

Le groupe Orpea est un géant mondial, avec plus de 1.100 établissements en Europe, près de 120.000 places. Ses maisons de retraite, qu'on peut qualifier de haut-de-gamme, sont parmi les plus chères du marché. On les trouve surtout dans les grandes villes. Dans la partie occidentale de l'Occitanie, Orpea possède trois Ehpad à Toulouse, un près de Saint-Gaudens (Haute-Garonne); deux à Albi (Tarn), et un à Cahors (Lot). Il existe aussi deux établissements à Carcassonne (Aude).

Dans la ville rose, le groupe a choisi des emplacements privilégiés : en bordure du parc de Borderouge, dans le quartier cossu du Busca et sur les hauteurs de Jolimont. Si la direction du groupe depuis le siège à Puteaux (Ile-de-France) a contesté dès lundi dans un communiqué l'ensemble des accusations, qu'il considère «mensongères, outrageantes et préjudiciables", les directeurs d'établissements n'ont pas été autorisés à s'exprimer.

Sur l'avenue Crampel, Claire une souriante sexagénaire est venue rendre visite, sur rendez-vous, à sa maman de 86 ans, pensionnaire de la résidence Orpea depuis 2018. Elle ne tarit pas d'éloges sur les équipes sur place : une directrice très à l'écoute et un personnel très gentil. Mais le couperet s'abat lorsqu'il s'agit d'évoquer les choix stratégiques "du national". Des effectifs trop restreints avec beaucoup de turn-over, sa mère qui se sent "délaissée, abandonnée parfois", une nourriture qui laisse à désirer. "Je vois bien qu'ils essaient de faire des économies sur la nourriture, des pâtes sans fromage râpé par exemple, ça n'est pas bon du tout", décrit Claire.

Quand on met ses parents dans ce genre d'établissements haut-de-gamme, on s'attend à ce qu'ils soient soignés, choyés. Je dois dire qu'avec Orpea, ce n'est pas le cas.

La mère de Claire est en bonne santé, mais si cela se dégradait, elle envisage de la sortir de l'établissement pour la prendre chez elle. "Ils ne pourraient pas la soigner comme il faut...".

Argent public et transparence

Le groupe Orpea rappelle qu'il "procède chaque année à une enquête de satisfaction auprès de ses résidents et familles, réalisée par un organisme externe indépendant, dont les derniers résultats montrent un taux de recommandation moyen de 95%". Ce fameux questionnaire auprès des familles, Claire notre Toulousaine le connait. "C'est un questionnaire à côté de la plaque. Ils demandent si les établissements sont accessibles, conformes, si on peut accéder facilement aux escaliers. Forcément, on coche oui. Le problème n'est pas là".

Le livre de Victor Castanet a aussi beaucoup intéresser un autre Toulousain, Patrick Collardot, président de l'association "Touche pas à mes Vieux". Il est aussi à l'initiative d'une plateforme à destination des candidats à la présidentielle qui regroupe les demandes d’une quinzaine d’associations concernant la vieillesse. Un thème l'interpelle tout particulièrement, c'est celui de la transparence des fonds que reçoivent les Ehpad : les CPOM, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyennes, des dotations versées par l'Agence régionale de santé aux Ehpad via les conseils départementaux. Le journaliste indépendant évoque ouvertement une forme de fraude liée à un usage détourné de ces fonds, non pas vers des CDI mais vers des CDD.

L'Etat dépense beaucoup d'argent pour les Ehpad. Mais personne ne sait comment sont utilisés ces millions d'euros, ça n'est pas contrôlé.

Patrick Collardot rappelle aussi qu'il ne faut pas faire de généralités. Et que si la lumière est mise sur un grand groupe, tous les Ehpad privés ne sont pas à montrer du doigt. Les défaillances, comme les réussites, sont aussi l'apanage des établissements publics ou des associatifs.

Gare à "l'Ehpad-bashing"

Globalement, les directeurs d'établissement n'ont pas vu d'un bon œil la sortie de cet ouvrage, qui déverse un torrent de suspicions sur tout le secteur. Sentiment que partage Gabin Fueyo. Ce réalisateur toulousain a produit en 2019 une série sur des résidents de maison de retraite et leur regard sur l'actualité. Une façon positive de parler des aînés. Avec Un siècle vous contemple, Gabin Fueyo a pu visiter plusieurs Ehpad du groupe Orpea dans la région toulousaine, dont l'un d'eux était dirigée par une amie.

Les personnels sont salis, cela fait des dégâts ce genre de médiatisation. Ils font du mieux qu'ils peuvent chaque jour et doivent supporter le doute d'être maltraitants avec les personnes âgées.

Pendant plusieurs semaines, il a rencontré des résidents, mais aussi des soignants et leurs équipes dirigeantes. Il s'étonne de voir, "de façon cyclique" des émissions de télévision ou des livres sur les dysfonctionnements des Ehpad. "Moi je ne me fais pas d'illusion sur ces établissements. C'est le monde de la fin de vie, ça n'est pas gai. On fait semblant de s'indigner mais en réalité, on ne sait pas quoi faire de ce sujet". Gabin Fueyo se souvient avoir évoqué avec les personnels ces critiques récurrentes depuis quelques années sur les maisons de retraite, ces scandales de maltraitance parfois. "Ils sont stigmatisés à chaque fois qu'un reportage ou un livre comme ça sort".

Sur France Info ce mardi, Pascal Chamvert le président de l'Association des Directeurs au service des Personnes Agées (AD-PA) a estimé qu'il y avait "des maltraitances dans tous les établissements". Mais plus largement, c'est "la France qui est maltraitante avec ses aînés", dit-il.