Les Ehpad sous surveillance face au coronavirus

15% des malades de plus de 80 ans risquent de succomber des suites du coronavirus. Un taux de létalité qui tombe sous les 3% pour le reste de la population. Forcément, la vigilance s'impose dans les établissements spécialisés qui prennent en charge ce public sensible.

Joachim Tavares, ancien directeur d'Ehpad, a créé la plateforme immobilière PapyHappy pour les seniors. Il confirme mardi sur France Bleu Paris que cette population est "très fragilisée, vieillissante et sujette à des complications plus importantes que des actifs". Ce professionnel de l'aide aux personnes âgées rappelle que des mesures d'urgence ont été prises dans les Ehpad. Le gouvernement a déclenché le "plan bleu" dans toute la France.

Equipes formées et compétentes

"Un Ehpad c'est un lieu de vie, il y a des allées et venues donc il est logique que le virus puisse entrer dans un établissement. Des mesures sont mises en places comme le plan bleu, un plan de crise pour prévenir et soigner les malades et surtout limiter l'épidémie au sein d'une résidence. Chaque hiver, les établissements doivent faire face à la grippe. On entend très rarement des établissements en situation désastreuse donc oui je pense que ce plan Bleu fonctionne, qu'il est correctement mis en place, et que les équipes sont formées et compétentes pour faire face à cela".

Interdire les visites

Joachim Tavares est partisan d'une interdiction totale des visites dans tous les Ehpad, car "le virus vient toujours de l'extérieur, c'est un visiteur qui l'apporte. La meilleure précaution à avoir c'est d'isoler et de filtrer les gens à l'entrée des établissements".