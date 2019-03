Les élections européennes du 26 mai au Mans : il est encore temps de s'inscrire

Le Mans, France

Ça vous a peut-être échappé, mais le 26 mai prochain, les français sont appelés aux urnes.

Ce ne sont pas les municipales ni la présidentielle, mais les élections européennes. Il s'agit d'un suffrage à UN TOUR. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, contrairement aux années précédentes où la date limite était au 31 décembre, là vous avez jusqu'au 29 mars pour faire la demande.

Alors que faut-il faire, comment ça marche ?

Alors, si vous venez d'avoir 18 ans, l'inscription se fait automatiquement mais il est préférable quand même d'aller voir en mairie si vous êtes bien inscrit sur les listes. Si vous venez de déménager, là vous devez vous inscrire.

"Une personne qui vient s'inscrire devra automatiquement venir avec sa pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois pour prouver qu'elle habite bien la commune" souligne Pascale Leroy, responsable de la cellule élection à la ville du Mans. "On prend ses documents, on fait des photocopies et on les conserve. On lui remet une attestation qui prouve qu'elle est bien inscrite sur les listes. Et sur cette attestation, la personne peut voir, en fonction de son adresse, quel sera son bureau de vote, et le numéro du bureau.

Le parcours des cartes électorales

Fin avril, début mai, toutes les personnes inscrites sur les listes vont recevoir leur carte d'électeur. "C'est la préfecture qui nous fournit les cartes électorales. On les édite à travers nos logiciels" poursuit Pascale Leroy, responsable de la cellule élection à la ville du Mans. "Après, on a une imprimerie qui nous les prépare, qui nous les coupe et qui nous les met sous-pli. Chaque ville fait ses cartes d'électeurs, nous on a la chance d'avoir une imprimerie qui nous aide. Aujourd'hui, ça représente environ 92.000 cartes.