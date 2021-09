Les élections municipales à Saint Astier : premier tour dimanche

C’est le socialiste Daniel Benoist, battu de 17 voix seulement au second tour des municipales, en juin 2020 qui avait saisi la justice. En cause, la diffusion d’un tract calomnieux à quelques heures de la fin de la campagne. Daniel Benoist et Elisabeth Marty seront à nouveau face à face dimanche.

Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'élection municipale de Saint-Astier le 20 octobre dernier © Radio France - Théo Caubel

Reportage à Saint Astier