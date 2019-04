Les élèves de CE2 du quartier de l'Ariane à Nice visitent le commissariat

Par Marion Chantreau, France Bleu Azur

Une journée dédiée à la découverte de la citoyenneté et de la sécurité dans le quartier de l'Ariane, au nord de Nice. Deux classes de CE2 ont visité le commissariat vendredi et échangé avec des policiers pour mieux comprendre leur métier et leurs missions de service publique auprès de la population.