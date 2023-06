Les élèves de CM2 de l'école Georges Bruguier à Nîmes reçoivent un livre pour les vacances

Tous les écoliers de CM2 du Gard et de la Lozère quittent l'école primaire avec un livre à lire durant leurs vacances d'été. Cette année, il s'agit de l'Odyssée d'Homère adapté par Murielle Szac et illustré par Catel. Depuis 2018, "Un livre pour les vacances", est une opération avec un objectif : renforcer le goût et la pratique de la lecture chez ces élèves qui vont entrer au collège. L'occasion de découvrir aussi durant leur temps de loisirs une œuvre du patrimoine littéraire et de partager le plaisir de sa lecture avec leur famille, leurs camarades et leurs professeurs.

Si depuis le début de cette opération, les académies choisissaient les Fables de la Fontaine, cette année il y a donc du changement. À l'école Georges Bruguier à Nîmes, l'Odyssée d'Homère n'était pas au programmes pour les CM2 "Mais c'est au programme de la 6e, alors ce livre fait le lien entre l'élémentaire et le collège pour les élèves. Puis la mythologie est toujours appréciée par les enfants" explique madame Lavino leur enseignante. Les professeurs de français de 6e, vont recevoir également l'ouvrage, ainsi, ils pourront réinvestir cette ressource à la rentrée pour préparer les programmes sur l’Antiquité.