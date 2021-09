Les élèves de Corrèze et de Creuse pourront tomber le masque dès lundi

La liste des départements non concernés par la fin du port du masque dans les écoles primaires est publiée ce jeudi matin dans le Journal officiel. 47 départements vont pouvoir lever ces restrictions dès le lundi 4 octobre, soit six de plus que lors de l'annonce du gouvernement la semaine dernière. À l'inverse dans 54 départements, dont tous ceux d'Île-de-France et les cinq principaux en outre-mer, les élèves devront donc continuer à porter le masque en classe, et les jauges dans les établissements recevant du public ne seront pas levées.

Les élèves de primaire en Creuse et en Corrèze pourront tomber le masque dès ce lundi 4 octobre. En revanche, la mesure ne concerne pas encore ceux de Haute-Vienne. Le critère retenu pour trancher est tout simplement le taux d'incidence du coronavirus par département.

Ce jeudi matin, il est ce matin de 19 cas pour 100.000 habitants en Corrèze, et de 16 pour 100.000 en Creuse. Bien en-dessous donc du seuil d'alerte fixé à 50. En revanche, il est de 55 cas pour 100.000 habitants en Haute-Vienne. Les écoliers du département devront donc encore garder le masque pour l'instant.

Autre indicateur important, ce sont les classes fermées. Au dernier pointage du Rectorat, vendredi dernier, 20 classes étaient fermées dans l'Académie de Limoges : 18 en Haute-Vienne, 2 en Corrèze, et aucune en Creuse, ce qui confirme la différence entre départements.

Ne plus obliger le port du masque sera évidemment une respiration pour les élèves. Le risque, soulevé par certains professionnels, est que ce soit in fine contre-productif, et que cet allègement précipite finalement une reprise de la circulation du virus.