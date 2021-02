Les élèves de Jean-Macé à Nîmes sensibilisés au handicap dans le sport

Le handicap, une des discriminations peu évoquée en milieu scolaire et rarement associé au sport. Toute cette semaine, l'USEP a sensibilisé les élèves, du CP au CM2, à cette cause. Du vivre ensemble avec en ligne de mire les Jeux paralympiques de Tokyo et surtout de Paris en 2024.

Une semaine de sensibilisation au handicap dans le sport. Une opération menée jusqu'à lundi par l'USEP Gard (l'union sportive de l'enseignement du premier degré). Quelque 500 élèves du CP au CM2 ont été invités à pratiquer dans les conditions de handicap une activité sportive. Une opération coorganisée par le Conseil départemental qui parie sur le sport de haut niveau pour les Jeux paralympiques de Paris en 2024.

Le fauteuil c'est triste, j'y suis seulement cinq minutes, d'autres toute leurs vies.

Le handicap, une des discriminations qu'on évoque peu en milieu scolaire et rarement associé au sport. Ce matin-là, une bande de joyeux drilles dans la cour s'essaie à courir en duo, l'un muni d'un masque occultant sa vue, l'autre le guidant. Plus loin, on s'essaie à la course en fauteuil roulant. "Moi, je pense à ceux qui sont dans le fauteuil toute leur vie, c'est triste".

Reportage à Jean Macé à Nîmes (Gard). Copier

Les Jeux paralympiques de Tokyo fin août et surtout Paris en 2024

Parraines de cette opération dans les écoles, l'escrimeur handisport Enzo Giorgi et Guilhem Laget, tennisman en fauteuil. Des graines de champions qui visent les paralympiques de Paris en 2024 avec le soutien du Conseil départemental du Gard qui parie sur leur qualification. Sport et handicap, "il faut planter une petite graine dans les jeunes esprits" explique cette professeure des écoles à Jean-Macé.

Christine Veresco, professeure des écoles à Jean Macé. Copier

L'opération se poursuit ce jeudi à Eztézargues et Comps, Redessan et Calvisson le lendemain. Elle s'achève lundi à Vézénobres en présence du "Kenyan blanc", le coureur à la retraite Thierry Pantel, champion de France de cross-country en 1990 et vainqueur du 10.000m de la Coupe d’Europe à Rome en 1993.