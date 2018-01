Depuis le 18 janvier l'école Léo Rousson de Nîmes était fermée. Plusieurs élèves et enseignants souffraient d'une allergie cutanée. L'établissement a été nettoyé, aucune substance impactant la santé des enfants n'a été retrouvée. Les élèves vont donc pouvoir retourner en classe ce lundi.

Nîmes, France

Le mystère reste entier au sein du groupe scolaire Léo Rousson de Nîmes. Après une semaine d'analyses et de nettoyage total de l'établissement on ne sait toujours pas d'où vient cette mystérieuse allergie contractée par plusieurs élèves et enseignants de l'école il y a dix jours.

Certains enfants et enseignants présentaient des petites plaques rouges sur la peau. Par précaution et crainte d'une contamination la ville a décidé de fermer l'école le jeudi 18 janvier. Les élèves ont tous été déplacés dans d'autres établissements.

Une enquête environnementale

Rapidement une enquête environnementale a été menée pour écarter notamment la présence d'amiante au sein de l'établissement et dans les alentours. Les résultats se sont révélés négatifs. Par la suite une importante opération de nettoyage a été entreprise : plafonds, murs et vitres, points de contacts, meubles, jouets...

Le but : supprimer toutes sources de pollution de l'air intérieur, pour cela une société spécialisée a été mobilisée. Après ce nettoyage complet, l' Agence Régionale de Santé et de l' Education Nationale a donné son feu vert un retour en classe ce lundi 29 janvier.