Les élèves de la maternelle de la Batarelle (13e) privés de chauffage depuis 12 jours

Marseille, France

C'est une pompe de chauffage en panne qui est à l'origine de ce froid ambiant dans l'école maternelle de la Batarelle (13e). Depuis maintenant 12 jours, les petits élèves âgés de 3 à 6 ans gardent leur manteau en classe. Quelques radiateurs électriques ont été livrés par la Mairie de Marseille, mais pas assez pour chauffer toutes les salles , ils sont de plus éteints le soir et donc chaque matin la température dans les classes et dortoirs est retombée à 10 degrés.

"j'ai eu froid parce que ma classe elle n'a pas de chauffage", Juliette, 3 ans

Conséquence , environ 70% des élèves sont absents, malades ou contraints de rester à la maison depuis près de deux semaines et les 30% d'enfants présents gardent leur veste sur le dos: "j'ai eu froid parce que ma classe elle n'a pas de chauffage" dit Juliette, 3 ans, emmitouflée dans son manteau à la sortie de l'école. Sa grand mère la récupère le midi pour lui éviter de rester à l'école toute la journée.

"15 jours pour changer une pompe, faut arrêter!"

En cause, une pompe de chauffage défectueuse, la pièce est en commande selon la Mairie de Marseille mais Wilfried Pascal, délégué des parents d’élèves de la maternelle de la Batarelle, s’impatiente "ça fait plus de 12 jours, on nous a promis des radiateurs soufflants, ils ne sont toujours pas arrivés et de là à mettre 15 jours pour changer une pompe, faut arrêter! Il y a un manque de sérieux dans le suivi des travaux." Les parents d'élèves qui espèrent que l'école sera chauffée à la rentrée des vacances de février.