Les élèves de Saint-Dionisy et de Boissière parlent avec Thomas Pesquet ce jeudi

6 mois que les élèves de Saint-Dionisy et Boissière dans le Gard préparent ce rendez-vous. Ils viennent de recevoir la confirmation, ils pourront s'entretenir en direct de l'ISSS, la Station spatiale internationale, avec l'astronaute Français, Thomas Pesquet. 10 petites minutes de bonheur intégral.

Au départ un projet un peu fou. Travailler avec des élèves de la maternelle au CM2 des écoles de Boissière et de Saint-Dionisy autour de la station spatiale internationale. La cerise sur le gâteau, pouvoir s'entretenir avec Thomas Pesquet, le 10é astronaute Français. Il a fallu élaborer un projet. Et les écoles de Saint Dionisy et Boissière ont été retenues parmi les 56 candidatures Européennes.

On travaille Pesquet, on joue Pesquet, on mange Pesquet. On ne parle que de lui et on attend de s'entretenir avec lui depuis 6 mois.

Depuis septembre, 140 enfants, ont travaillé sur ce projet. Ce jeudi, ils seront salle Vergèze-Espace, la bien nommée, en liaison avec l'ISS. Une centaine d'écoliers de la commune accueillant seront aussi dans cette salle devant un écran géant. Mais seule, 10 pitchounes de Boissière et 10 autres de Saint-Dionisy auront le redoutable honneur de s'entretenir avec Thomas Pesquet.

10 petites minutes de bohneur intégral.

60 élèves à Boissière, un tiers de futurs astronautes.

La vingtaine d'enfants de Boissière et de Saint-Dionisy ne parleront avec Thomas Pesquet que 10 petites minutes. Mais depuis des mois, cet entretien, a été largement préparé. On a même répété les questions. On ne parle pas avec un astronaute tous les jours. 6 mois d'attente et une très certaine excitation.

