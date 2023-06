Les élèves du collège Révolution de Nîmes mobilisés contre le harcèlement scolaire

Expérimenté pendant deux ans dans six académies, le programme pHARe de lutte contre le harcèlement scolaire été généralisé à toutes les académies. 53 collèges du Gard l'ont appliqué l'an dernier avant une généralisation à tous les établissements cette année. Au collège Révolution de Nîmes, des élèves de 6e se sont portés volontaires l'an dernier pour réaliser une vidéo de sensibilisation au harcèlement. Depuis la rentrée, neuf ambassadeurs (de la 6e à la 3e) la présentent à toutes les classes pour sensibiliser au harcèlement. Ces ambassadeurs ont été spécialement formés pour accompagner tous ceux qui se sentent harcelés au sein de ce collège de 465 élèves." Notre rôle, c'est d'accueillir les élèves qui souhaitent parler parce qu'ils sont victimes ou même témoins d'une situation de harcèlement explique l'un d'eux. On les redirige ensuite vers un adulte capable d'agir." La conseillère principale d'éducation par exemple, ou des professeurs eux-mêmes ambassadeurs. "Ils sont aussi capables d'aller vers un élève isolé dans la cour explique Alexandra Verdière, la CPE. Ils sont capables de le repérer." Une dizaine de cas ont été signalés cette année.

Le fléau des réseaux sociaux

Ce chiffre ne reflète pas forcément la réalité." Forcément il y en a plus notamment avec les réseaux sociaux reconnait Alexandra Verdière. Il y a beaucoup de situations qui passent par les groupes What's app ou Snap Chat qui existent dans les classes. Là, nous n'avons pas la main et on doit mobiliser les parents pour qu'ils puissent surveiller ces groupes et puissent nous interpeller s'il y a des dysfonctionnements." Les élèves harceleurs peuvent aussi être désignés aux adultes par les ambassadeurs. Ils sont alors suivis et accompagnés pour leur faire comprendre conscience de leurs actes. Le principal du collège a aussi la possibilité de faire un signalement à la Procureure de la République de Nîmes. Dans le Gard, cette année, une centaine de cas d'élèves harcelés ont été signalés au service départemental de l'Education nationale. Après le suicide de Lindsay, le ministre de l'Education nationale a souhaité que le programme pHARe soit étendu aux lycées à la rentrée 2023. Une campagne nationale de prévention est également prévue, notamment pour rappeler les deux numéros verts mis en place. Le 3018 pour le cyberharcèlement. Le 3020 pour le harcèlement scolaire. On estime de 8 à 10% le nombre d'élèves harcelés chaque année.

