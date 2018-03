Dijon, France

Cinq élèves qui sont en première scientifique, en CAP d'aide à la personne, ou encore en Bac Pro hôtellerie, et se préparent comme tout lycéens à passer leur examens en juin. Sauf s'ils sont expulsés d'ici là. Car ils sont sans-papiers et viennent d'avoir 18 ans, et ne bénéficient plus de la protection du statut de mineur isolé.

J'ai réalisé que je passais mon temps en cours à apprendre les valeurs de la République. Et que quand je sortais dans les couloirs la réalité était tout autre"

"Je vais boxer les expulsions", Cléo, gants rouges aux bras, est déterminée, comme la plupart des lycéens présents elle a séché les cours et est venue déguisée pour que cette mobilisation contestataire témoigne aussi de l'affection et du soutien qu'elle a envers ses camarades. "J'ai réalisé que je passais mon temps en cours à apprendre les valeurs de la République. Et que quand je sortais dans les couloirs la réalité était tout autre. Visiblement, quand on a 18 ans et qu'on n'a pas de papiers, on nous renvoie dans un pays où personne ne nous attend, un pays qu'on a fuit, et ça ne semble pas poser de problème à l'Etat de faire ça".

Le cortège s'est réuni devant le Lycée du Castel à 14h00 ce jeudi, pour se diriger vers la Préfecture où une délégation était reçue. Les associations dijonnaises d'aide aux migrants sont venir renforcer les rangs des lycéens pour une mobilisation stationnaire devant la Préfecture. Une délégation d'associations et de professeurs a été reçue par le sous-directeur de cabinet . Ils n'ont pas pu déposer les dossiers de régularisation de ces jeunes. La préfecture leur a donné rendez-vous la 19 avril prochain.

"C'est la manifestation de l'entendement, de la raison, et du siècle des lumières, martèle Sophie Carouge, professeur de français et membre du collectif international du Lycée du Castel, tous les gens réunis ici, professeurs et élèves semblent comprendre quelque chose qui n'est pas compris par la Préfecture, c'est-à-dire que des élèves sans-papiers, qui nous sont confiés, doivent être régularisés sans conditions pour pouvoir finir leurs études. Ça ne menacera pas la sûreté de l'Etat".