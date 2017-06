Les élèves gendarmes de Tulle s'entraînent pour défiler le 14 juillet

82 élèves gendarmes de la 6ème compagnie d'instruction de l'école de gendarmerie de Tulle feront cette année partie des 3600 militaires qui participeront à la fête nationale. Ce jeudi ils s'entraînaient sur la piste de l’aérodrome d'Egletons.

Ils seront 82 élèves de 6ème compagnie de l'école de gendarmerie de Tulle à défiler le 14 juillet. A leurs côtés marcheront aussi 20 réservistes formés également à Tulle. Ce jeudi ils faisaient une dernière répétition avant de partir pour Satory près de Paris la semaine prochaine où tous les régiments participant cette année à la fête nationale s'entraîneront.

"L'alignement des bras c'est compliqué"

Malgré la pluie intermittente les jeunes élèves ont fait de nombreux allers et retours sur la piste pour peaufiner leur technique. Sous l’œil expert de leurs instructeurs. "Le plus dur pour eux c'est l'alignement des bras" explique l'adjudant chef Solène Monge. Et de marcher tous en rythme avec la musique. "Ne regardez pas les pieds des autres devant vous" leur lance leur commandant le capitaine Chevret. Mais qui assure que tous seront fin prêts le 14 juillet.

Un marche pied tulliste

Ils seront surtout fiers de défiler à l'image de Roxane Mouret. 22 ans. "Ça n'arrive qu'une fois dans une carrière " dit-elle. De la pression il y en aura bien un peu. "Personne ne peut ne pas angoisser. Ce sera retransmis par toutes les télés en France et à l'international" précise Romain Duffour, un autre élève. Mais l'un des élèves gendarmes de Tulle aura sans doute un peu plus de pression que les autres ce 14 juillet. Car c'est un aussi l'un d'eux qui a été choisi pour être le "marche pied". C'est ainsi que l'on nomme celui qui ouvre la portière et qui déploie le marche pied du véhicule militaire dans lequel montera le président de la République.