Les élèves retournent en classe dans six écoles sur dix de la Somme ce mardi

On hésite à l'appeler la "rentrée", mais ce mardi, c'est le retour en classe des écoliers désignés comme prioritaires par le gouvernement : grandes sections de maternelle, CP et CM2. Dans la Somme, 302 écoles rouvrent sur les 498 que compte le département. Cela représente, en théorie, 29 000 élèves inscrits. Mais selon les estimations du rectorat, seulement un tiers des inscrits devraient effectivement retourner en classe ce mardi matin. Car le retour en classe est basé sur le volontariat des parents, et beaucoup hésitent à renvoyer leurs enfants en classe.

10 élèves par classe à Amiens

A Amiens, 81 écoles rouvrent leurs portes pour accueillir un millier d'écoliers. La cantine reprend également aujourd'hui. Les élèves seront 10 par classe maximum, dans des locaux désinfectés deux fois par jour, et des pupitres espacés de deux mètres, pour que chaque élève ait un espace de 4 mètres carrés autour de lui.

A l'école Petit-Saint-Jean, derrière le stade de la Licorne à l'Ouest de la ville, des flèches, et des barrettes blanches ont été peintes au sol devant les grilles de l'école. Ce mardi, on attendra la sonnerie à un mètre de distance les uns des autres, et l'accueil sera minuté, pour échelonner l'arrivée des élèves : 8h30 pour les CP, 8h40 pour les CM2.

45 minutes chaque jour pour le lavage de mains

Le directeur Arnaud Chopin marche au pas de course. Dans chaque salle de classe, il a du écarter les pupitres, assigner un jeu de crayons à chaque élève que celui-ci ne peut pas partager avec les autres. Ce qui l'embête, ce sont les toilettes : "Notre école est petite, on n'a que 5 urinoirs et on en condamne un sur deux pour des questions de distanciation. Il n'en reste que trois sur les cinq", pas beaucoup, même pour dix élèves.

Ce matin, 100% de l'équipe enseignante et des Atsem sont là, sur le pont. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les entreprises

Et il n'a qu'un seul lavabo : "Une Atsem va aider les enfants au début, pour leur apprendre à se laver les mains correctement. Ils vont peut-être même apprendre des choses à leurs parents en rentrant à la maison !", sourit Arnaud Chopin. "Mais si j'ai 40 élèves d'ici quelques semaines qui doivent se laver les mains, en arrivant à l'école, avant de sortir en récré, en rentrant de récré, puis encore au moment de la sortie de l'école, on y passe beaucoup de temps".

Le protocole sanitaire, source d'angoisse ?

Et les changements dus au protocole sanitaire risquent d'angoisser les plus petits, les élèves de maternelle : "On va les rassurer", explique une enseignante. "C'est une crise, et la gestion de crise, ça nous connaît. On sait rester calme et sereins quand un enfant tombe dans la cour et qu'il faut appeler les pompiers, on saura faire cette fois aussi".

"On est contents de retrouver nos élèves", dit une de ses collègues. "Après, ce sont les conditions de cette reprise qui nous questionnent. Jusqu'à hier, on n'avait pas de gel ni de savon dans toutes les classes. On a reçu des masques, mais le stock nous permettra de tenir quelques jours tout au plus".

Et que dire si la jauge d'élève accueillis grimpe, de 10, à 30 voire 40 élèves ? "Ca n'arrivera pas. Je ne pense pas que tout le monde remette ses enfants à l'école". En tout cas, dit-elle, "on fait au mieux. Ce matin, 100% de l'équipe enseignante et des Atsem sont là, sur le pont. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les entreprises au lendemain du déconfinement".