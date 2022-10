Les éleveurs de volailles de la Vienne subissent les conséquences indirectes de la grippe aviaire

L'épizootie de grippe aviaire n'en fini plus de menacer le Poitou. Après plusieurs mois difficiles au printemps dernier et des millions de volailles abattues dans les Deux-Sèvres, l'épidémie n'a jamais véritablement disparu. Des foyers sont régulièrement détectés : derniers en date mi-octobre chez nos voisins des Pays de la Loire, en Vendée notamment mais aussi en Indre et Loire.

Conséquences : depuis mercredi dernier, l'ensemble du département des Deux Sèvres est en zone de contrôle temporaire : les éleveurs sont contraints d'y confiner leurs volailles. Dans la Vienne, 5 communes sont en zone de protection provisoire (Beuxes, Ceaux-en-Loudun, Neuil-sous-Faye, Port-de-Piles et Pouant).

50% du chiffre d'affaire de l'exploitation

Mais les répercussions pèsent sur toute la filière, bien au delà des élevages soumis à restriction. A Iteuil, Jean-Marc Melin élève 10 000 volailles à l'année sur l'exploitation familiale mais son fournisseur de poussins est dans les Deux Sèvres alors depuis quelques semaines, l'inquiétude domine : "On a toujours une épée de Damoclès sur la tête, toujours l'appréhension de ne pas avoir de poussin. Dans le coin on n'a pas d'acouvoir, mon fournisseur est des Deux-Sèvres et puis la Vendée, c'est là le problème."

D'autant plus qu'a l'approche des fêtes de fin d'année, la période est cruciale : "Les volailles représentent 50% du chiffre d'affaire de l'exploitation, c'est pas rien."

C'est aussi tout un savoir faire qui est mis à mal : "C'est l'image de l'exploitation, on fait de la volaille fermière, élevée en plein air, il faut que ce soit justifié (...) On fait ça artisanalement. Comme avant, comme mes parents le faisaient et oui ça fait mal au cœur."

Mais son exploitation ne fait pas partie des élevages soumis à restriction alors Jean Marc Melin ne reçoit aucune aide de l'Etat : "Juste des mails comme quoi il faut rentrer les volailles ou on à le droit de les faire sortir mais on n'a aucune aide financière."

Or le cout de production d'une volaille a augmenté de 60% assure Jean Melin, alors il n'aura pas d'autre choix dit-il que de revoir à la hausse ses prix de vente.