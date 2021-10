Les élus à la rencontre des habitants, à Poey-de-Lescar

C'était une de ses promesses de campagne, ce mercredi après-midi, Pierre Soler, le maire de Poey-de-Lescar, accompagné de deux adjoints et du responsable du service technique, se sont rendus dans plusieurs quartiers de la commune pour rencontrer les habitants. L'objectif de l'opération : que les habitants fassent remonter leurs problèmes et leur demandes directement à l'équipe municipale. "C'est important de se raccrocher à la population et de ne pas se contenter uniquement de ceux qui viennent à la mairie, explique Pierre Soler. Ce qui est bien c'est en qu'en allant chercher ces gens qui ne se rendent pas à la mairie, on entend des choses qu'on n'entend pas autrement."

Une commune qui connaît une forte croissance démographique

D'autant que la commune de Poey-de-Lescar vit une forte croissance démographique. En une dizaine d'années, elle est passée de 1 550 habitants à plus de 1 800 et devrait presque atteindre les 2 000 âmes d'ici 2024, selon Pierre Soler. "Il faut qu'on rencontre les personnes qui vivent là depuis longtemps et qui ont généralement des récriminations anciennes mais également les nouveaux qui arrivent avec un œil neuf et surtout avec d'autres problématiques."

Pour rencontrer les habitants, les élus ont débuté leur parcours, rue du Coteau, dans un quartier pavillonnaire. Le début de la discussion avec huit retraités a d'abord porté sur une intersection jugée dangereuse et sur les moyens d'empêcher les véhicules de rouler trop vite devant leurs habitations. D'autres sujets sont également venus sur la table : certains pans de végétation peu entretenus, le ramassage des déchets ou encore un lampadaire défectueux.

Puis l'équipe a repris sa route vers d'autres rues pour rencontrer d'autres Poyens. Vers 18 heures, après trois heures passées à sillonner la partie basse de Poey-de-Lescar, ils sont finalement revenus à leur point de départ pour rencontrer les travailleurs n'ayant pas pu être présents lors de leur premier passage.

L'opération doit être reconduite à chaque trimestre, dans des quartiers différents.