Les élus d’Ambilly se mobilisent pour sauver leur bureau de poste

Haute-Savoie, France

"On lance une pétition pour protester contre la disparition de ce service public." Mobiliser la population, appeler à manifester (le 23 février prochain à 10h30), le maire d’Ambilly attaque sur tous les fronts car il estime la menace réelle. "Depuis janvier 2018, le bureau de poste de la commune d’Ambilly a vu ses horaires d’ouverture au public diminuer", écrit Guillaume Mathelier dans le texte de la pétition adressée aux habitants. "La Poste a expliqué cette mesure par une baisse de la fréquentation. Mais comme le dit l’adage, “Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage”. En procédant ainsi, la stratégie de La Poste est de diminuer encore plus la fréquentation du bureau ambillien afin d’en justifier la fermeture."

On lance une pétition pour protester contre la disparition de ce service public." - Guillaume Mathelier, maire d’Ambilly

Le texte de la pétition lancée par les élus d'Ambilly. -

"Aucune décision"

Du côté de la direction de La Poste en Auvergne-Rhône-Alpes on indique "qu’aucune décision sur la forme de la présence postale (à Ambilly) n’est actée, les discussions sont toujours en cours. Néanmoins, que les habitants se rassurent, les services de La Poste ne quitteront pas la commune d’Ambilly."

La solution envisagée pourrait être celle de la création d’une agence postale, un service installé dans un commerce ou dans un local de la municipalité. Une solution d’ores et déjà rejetée par les élus de la commune. "Nous (la) refusons car elle prive les Ambilliens d’un lieu de rencontre, de lien social, d’un service de proximité pour tous ceux qui n’ont pas accès à la version numérique de ces services", précise le texte de la pétition du conseil municipal.

En Haute-Savoie, La Poste dispose de 172 points de contact dont 87 bureaux de postes, 54 agences communales et 31 relais poste (Chiffres La Poste).