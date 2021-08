Les élus de l'opposition des Matelles démissionnent et espèrent de nouvelles élections municipales

C'est la solution que les élus de l'opposition ont trouvé pour tenter de sortir d'une crise "qui dure depuis le début du mandat" selon Gwenaëlle Guerlavais, élue d'opposition issue du Collectif des Matelles. Sur les 19 élus que compte le conseil municipal, 11 ont démissionné ce lundi 30 août espérant provoquer la dissolution du conseil municipal par le préfet de l'Hérault et par voie de conséquences de nouvelles élections d'ici la fin de l'année.

Précisons qu'Alain Barbe, le maire des Matelles et également président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Au printemps dernier, les trois élus du Collectif des Matelles avaient été rejoint dans l'opposition par huit élus qui ont quitté la majorité. Cette fois, c'est une étape supplémentaire vers de nouvelles élections municipales qui vient d'être franchie.

Dans un communiqué, ces 11 élus expliquent qu'ils ont "des origines politiques et des visions différentes mais qu'ils partagent le même constat : pour le bien-être du village et des habitants, la très grave crise que traversent les Matelles ne peut plus durer".

Ils dénoncent de lourds dysfonctionnements et de nombreux faits graves qui remettent en cause la continuité du service public.

La préfecture de l'Hérault, le tribunal administratif et le procureur de la république ont été saisis à plusieurs reprises.

De nouvelles élections pourraient donc avoir lieu avant décembre 2021 aux Matelles.