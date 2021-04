Les élus de Nissan-lez-Enserune et Lespignan vent debout contre les projets de La Poste

Les maires de Nissan-lez-Enserune et Lespignan (Hérault) sortent leur écharpe tricolore pour dénoncer la stratégie de La Poste. Les horaires des bureaux vont changer et les élus craignent la fermeture des agences comme dans d'autres communes. Celui de Colombiers, déjà impacté, est venu les soutenir.

Même combat pour les maires de Nissan-lez-Enserune et de Lespignan dans le Biterrois : ils ont appelé ce jeudi 15 avril les habitants de chaque commune à se mobiliser pour dénoncer le projet de La Poste de réduire de moitié les horaires d'ouverture de chaque bureau de poste. La crainte des élus est de subir une fermeture à plus ou moins long terme ou la transformation des bureaux en agences postales avec des services limités.

Une centaine de riverains s'est d'abord rassemblée à 10h devant l'agence de Nissan-lez-Enserune en présence de représentants de la CGT, qui œuvrent pour la défense du service public. Direction ensuite Lespignan, cinq kilomètres plus loin. Ils étaient tout aussi nombreux.

"À Nissan-lez-Enserune, Le bureau de poste est ouvert 27 heures par semaine. Demain, ce sera 14 heures. Ce n'est pas concevable'' Pierre Cros, maire de Nissan-lez-Enserune

Pierre Cros le maire de Nissan-lez-Enserune Copier

Alain Caralp, maire de Colombiers et président de la communauté de communes La Domitienne, est venu lui apporter son soutien. Il a aussi vécu dans sa commune des restrictions horaires puis la fermeture de son bureau de poste et a refusé que la commune gère ensuite l'activité de La Poste. "Ce n'est pas à une commune de gérer cette activité. Ce n'est pas notre métier, confie-t-il. Nous avons refusé. Si on va trop dans le sens de La Poste, on créée les conditions pour fermer d'autres bureaux. La logique de La Poste est avérée. Elle a aussi une mission de service public, elle est aussi financée par l'État. C'est pour cette raison qu'elle doit maintenir ses engagements''.

Alain Caralp, maire de Colombiers et président de la Communauté de Communes La Domitienne Copier

Rassemblement à Nissan-Lez-Enserune contre la probable fermeture du bureau de Poste © Radio France - Stéfane Pocher

"On ne prend pas la mesure de ce que représente l'apport d'un service de proximité."

''C'est semble-t-il une stratégie bien huilée de La Poste avant de se décharger de ses responsabilités", confient d'autres éélus.

‘’On est tout aussi exposé qu’à Nissan-lez_Enserine, voire plus dit le maire de Lespignan Jean-François Guibbert Copier

''La restriction des horaires d'ouverture a un impact pour chacun d'entre nous'' s'alarme un habitant. "C'est contraignant", explique Murielle, venu d'un village voisin.

La disparition des services publics est un combat mené depuis des décennies par les syndicats, tous secteurs confondus. Les élus, locaux comme ceux du Parlement n'ont-ils pas une part de responsabilité ?

Emeric Bazalgette, chargé de la communication à la CGT Copier

La Poste s'adapte à l'évolution du marché

La direction de La Poste précise que partout en France, l'entreprise fait évoluer sa présence territoriale afin de répondre au mieux aux besoins de la population.

"La Poste adapte ses organisations à l'évolution des modes de vie et des usages, dans un contexte de baisse constante de la fréquentation, de l’ordre de 6 % en moyenne par an (y compris dans l’Hérault)."

''Pas question pour La Poste de remettre en cause sa présence sur le territoire, se défend l'entreprise : 261 points de contact sont répartis sur le département permettant d’apporter un service de proximité et de qualité auprès de l’ensemble des clients. Ces points de contact se déclinent par la présence de 149 bureaux de poste, 101 La Poste Agence Communale et 11 La Poste Relais Commerçant. La Poste réaffirme le maintien de ces 261 points de contact sur le territoire héraultais."

Ces évolutions se traduisent par une transformation du traditionnel bureau de poste "pour offrir la meilleure offre postale aux habitants, mais aussi par une adaptation des horaires d’ouverture au public, sur la base d’un diagnostic factuel de la fréquentation du bureau", indique le groupe.

"Dans l’Hérault, La Poste est en contact régulier avec les élus locaux, y compris récemment à Nissan-lez-Enserune et Lespignan, afin de mettre en œuvre les meilleures solutions quant aux évolutions postales."

Des évolutions qui font l'objet "d'un dialogue social. Et tous les collaborateurs concernés, ainsi que les représentants du personnel, sont associés", conclut la direction de l'entreprise.