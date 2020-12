Les élus des Alpes-Maritimes rendent hommage aux gendarmes tués dans le Puy-de-Dôme

Les réactions sur les réseaux sociaux sont multiples après la mort cette nuit de trois gendarmes à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme, tués par balles par un forcené de 48 ans. Un quatrième gendarme a été blessé. Ils intervenaient pour secourir une victime de violences conjugales. Le suspect a été retrouvé mort dans sa voiture peu avant 9 heures par le GIGN non loin des lieux du drame.

Vive émotion et soutien

Les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes "partagent la douleur et la vive émotion qui touchent la gendarmerie". La police nationale du département transmet "toute ses pensées aux familles et aux camarades de la gendarmerie".

Le député de Nice, Eric Ciotti, cite les noms des gendarmes qui sont intervenus et leurs âges et rend hommage à nos "défenseurs morts pour protéger et sauver". Le maire de Nice, Christian Estrosi, évoque "l'horreur" et ses pensées pour les familles et les collègues des gendarmes.

Le maire de Mougins et conseiller régional Richard Galy "adresse son soutien indéfectible et ses condoléances, au nom des Mouginois, à leurs familles et frères d’armes".