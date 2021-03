Les élus du département du Lot boycottent le CDEN pour dénoncer le manque de moyens pour l’école

Le président du Conseil Départemental du Lot et les élus du département ont décidé de ne pas assister ce lundi 22 mars au CDEN, le Conseil Départemental de l’Education Nationale pour dénoncer la baisse prévue de 14 postes dans les écoles du Lot à la prochaine rentrée

Les fermetures de classes ou d’écoles ne sont pas une nouveauté dans les zones rurales du Lot, mais les prévisions pour la prochaine rentrée font bondir le président du Conseil Départemental Serge Rigal . Il a décidé de boycotter la réunion du CDEN, le Conseil Départemental de l’Education Nationale qui définie les ouvertures ou les fermetures de classe à la prochaine rentrée scolaire, pour dénoncer le manque de moyens dans les écoles du département.

L'équilibre de l'école en milieu rural menacé

« Après avoir exprimé leur vif mécontentement face à la carte scolaire du premier degré pour la rentrée 2021, Serge Rigal et les conseillers départementaux ont pris cette fois connaissance des dotations prévisionnelles de la rentrée 2021 du 2nd degré, en nette baisse, formulées par le ministère de l’Education Nationale. Avec une baisse équivalente à 14 postes à temps plein et des mesures impactant la diversité des formations et les conditions d’enseignement, l’équilibre de l’offre de formation pour tous les élèves Lotois en milieu rural est directement menacé. » indique le communiqué du conseil départemental du Lot

« Ces propositions, qui sont de fait affligeantes pour notre territoire, deviennent intolérables au vu du contexte inédit dans lequel se trouvent actuellement élèves, enseignants et parents. En faisant abstraction de la crise que nous traversons, réduire ainsi les moyens alloués à l’Education en ajoutant de la fragilité à la fébrilité apparaît indécent. » ajoutent les élus départementaux.

« C’est pourquoi, Serge Rigal et l’ensemble des conseillers départementaux ont décidé, à l’appel de l’intersyndicale, de boycotter ce CDEN, pour défendre une nouvelle fois l’avenir de l’école rurale et inviter l’Education nationale à revenir à la raison. »