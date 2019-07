Les élus du Giennois furieux après l'annonce d'un deuxième rassemblement des gens du voyage en août

L'Etat avait promis qu'il n'y aurait pas de deuxième rassemblement de l'association Vie et lumière en août prochain à Nevoy. Faute de terrain dans la Marne, les tziganes sont contraints de revenir dans le Loiret. Les élus du Giennois et l'association évangélique dénoncent la parole non tenue.