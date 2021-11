Les élus du Pays Chatillonnais montent au créneau pour dénoncer les pannes récurrentes de téléphonie mobile

Dans la motion signée par de nombreux élus du Pays Châtillonnais, beaucoup de maires concernés ainsi que leurs adjoints rappellent que la communication est une donnée fondamentale de la vie dans leurs territoires ruraux. C'est le moyen pour toutes et tous de rester en lien avec ses proches et de garantir la sécurité des habitants.

Que dit cette motion ?

Dans le texte cosigné par plus d'une cinquantaine d'élus de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais, ils expliquent, qu'eux même, les habitants, les entreprises et les visiteurs font aujourd'hui le constat que la majeure partie du territoire n'est pas couvert par un réseau de téléphonie mobile de nature à répondre aux nombreuses attentes de la population.

Le développement de la sédentarisation de populations urbaines venant s'installer dans les villages du Châtillonnais, le développement touristique lié à l'attractivité de ses territoires et à la création du Parc National de Forêts nécessitent impérativement l'existence et le bon fonctionnement d'un réseau de téléphonie mobile fort et fiable.

Le maintien et le développement des entreprises des territoires du Châtillonnais, le lien avec un personnel souvent autonome en situation de travail extérieur renforce encore davantage cet impérieux besoin.

Aujourd'hui, dans la majorité des communes du territoire de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais, ce réseau n'existe pas ou n'est pas apte à répondre aux attentes des acteurs locaux : "ce n'est pas admissible et nous tenons à le faire savoir" concluent les élus.