Les élus du Pays du Mans en séminaire sur les énergies renouvelables

Le Mans, France

Quelles énergies utiliser et comment pour les années à venir en Sarthe ?

C'était l'objet d'un séminaire ce mardi au Carré Plantagenet au Mans, avec les élus du pays du Mans qui représentent une soixantaine de communes. L'occasion de voir et d'échanger les bonnes pratiques en matière de développement durable avant d'acter un nouveau plan climat prévu en avril.

Pour Samuel Guy, vice-président à Le Mans métropole chargé du développement durable et du plan climat, il y a deux priorités pour diminuer les consommations d'énergie : le chauffage et les transports. Et sur les déplacements, les modes d'auto partagée et de co-voiturage devraient continuer à se développer. "Il y a déjà plusieurs voitures d'autopartage mises en place et développées par le pays du Mans" souligne Samuel Guy, vice-président à Le Mans métropole chargé du développement durable et du plan climat, "c'est une première expérience qui peut être développé. Un réseau d'aires de co-voiturage a été également mis en place. Il pourra être développé. Même chose pour l'auto-stop organisé, avec par exemple entre Le Mans et Etival, des pylônes avec un bouton et une lumière pour montrer que l'on attend une voiture. Il faut que l'on continue à monter en puissance sur ce type de services.

Les panneaux photovoltaïques en plein développement

Cénovia, qui gère plusieurs parking et bâtiments de l'agglomération du Mans propose des "ombrières". " "L'idée, c'est de proposer aux collectivités et aux entreprises qui disposent de parking des ombrières" déclare Jacques Gouffé, le président de Cénovia. "Il s'agit de structures métalliques sur lesquelles on pose les panneaux. Ça représente le stationnement d'une quarantaine de voitures sur 600m2. On installe cette structure gratuitement sur les parking, on se finance en revendant l'électricité, et on peut même installer des bornes de recharge pour les voitures électriques. C'est un bail de trente ans. C'est un nouveau visage des parking".

Et les panneaux photovoltaïques devraient se multiplier dans les années à venir. "On recherche des terrains non agricoles, des friches sur lesquelles on ne pourrait pas ni construire ni cultiver" souligne Samuel Guy, vice-président à Le Mans métropole chargé du développement durable et du plan climat. "On recherche aussi d'autres sites pour faire d'autres réalisations".

D'autres échanges ont eu lieu également sur les modes de chauffage, et les éoliennes.